Beşiktaş'tan sürpriz Saiss kararı

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Romain Saiss, devre arasında gidebilir.Katar 2022'de 4. olan Fas'ın Beşiktaşlı kaptanı, transfer gözdeleri arasına girdi. Arap Yarımadası ve İtalya'dan çok sayıda takım, Saiss için siyah-beyazlıların kapısını çalabilir.Beşiktaş yönetimi, bedelsiz gelen, güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Saiss için değerinde bir teklif gelirse değerlendirmeyi düşünüyor.Romain Saiss, Fransız spor gazetesi L'Equipe tarafından turnuvanın en iyi 11'ine de seçildi.