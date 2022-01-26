Beşiktaş'tan sürpriz: Hannes Wolf!

Beşiktaş'ın 40 yaşındaki Alman teknik adam Hannes Wolf ile görüştüğü öne sürüldü.



Alman Spox'un haberine göre; Beşiktaş, Almanya U19 Milli Takımı Teknik Direktörü Hannes Wolf ile masaya oturdu. 40 yaşındaki teknik adam ile gelecek sezon için görüşen Beşiktaş, sezon sonuna dek Önder Karaveli ile yoluna devam edecek.



Daha önce Hamburg, Stuttgart ve Bayer Leverkusen'de çalışan Hannes Wolf'un genç oyuncularla çalışmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, görüşmelerini sürdürüyor.



WOLF DIŞINDA BİR ADAY DAHA VAR



Bir diğer Alman haber sitesi Sport1'e göre Beşiktaş, Jens Keller ile de görüşme halinde...



KARAVELİ İLE 'GENÇLİK' PROJESİ



Sezona şampiyon teknik adamı Sergen Yalçın ile başlayan Beşiktaş, 9 Aralık'tan bu yana Önder Karaveli ile yoluna devam etti ve genç oyuncu odaklı bir projeyi kamuoyuna sundu.



47 yaşındaki Karaveli, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.





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