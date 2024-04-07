Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Okay in Salih out!

Salih Uçan ile yaşanan sözleşme krizi sonrasında alternatif arayaşında olan Beşiktaş, milli futbolcu Okay Yokuşlu için harekete geçti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Okay in Salih out!
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07 Nisan 2024 13:34
Son güncelleme 07 Nisan 2024 13:39
Salih Uçan ile yaşanan sözleşme krizi sonrasında Beşiktaş yönetimi, rotayı alternatif isimlere kırmaya başladı. Siyah Beyazlılar'ın listesindeki isimlerden biri de Okay Yokuşlu.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen tecrübeli orta sahanın 2025 yazında sözleşmesinin bitecek oluşu, bu transferin önünü açıyor.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ HIZLANDIRACAK

Son iki sezonda neredeyse maç kaçırmayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor.

Beşiktaş yönetimi, Okay için görüşmelerini hızlandıracak.  

 
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