Salih Uçan ile yaşanan sözleşme krizi sonrasında Beşiktaş yönetimi, rotayı alternatif isimlere kırmaya başladı. Siyah Beyazlılar'ın listesindeki isimlerden biri de Okay Yokuşlu.
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen tecrübeli orta sahanın 2025 yazında sözleşmesinin bitecek oluşu, bu transferin önünü açıyor.
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ HIZLANDIRACAK
Son iki sezonda neredeyse maç kaçırmayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor.
Beşiktaş yönetimi, Okay için görüşmelerini hızlandıracak.
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen tecrübeli orta sahanın 2025 yazında sözleşmesinin bitecek oluşu, bu transferin önünü açıyor.
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERİ HIZLANDIRACAK
Son iki sezonda neredeyse maç kaçırmayan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyor.
Beşiktaş yönetimi, Okay için görüşmelerini hızlandıracak.