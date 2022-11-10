Beşiktaş'tan sürpriz hamle; Miha Zajc

Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan sürpriz hamle; Miha Zajc
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10 Kasım 2022 08:38
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin merkez orta sahası Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi. Ancak bu transfer büyük ihtimalle sezon sonunda gerçekleşecek.

Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş yönetiminin bu durumu fırsata çevirip, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

Ancak öncelikle oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki durumunun netleşmesi beklenecek. Fenerbahçe yönetiminin, Sloven yıldızın mukavelesini uzatmaması durumunda Beşiktaş'ın harekete geçip, Zajc'a resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.

5 KEZ 11'DE OYNADI

Miha Zajc, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 11 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 5 kez ilk 11'de yer alıp, 513 dakika sahada kalan Sloven futbolcu 2 gol ve 1 asist üretti.

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