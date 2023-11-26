Beşiktaş'tan sürpriz hamle: El Ghazi!

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik heyetin isteği doğrultusunda kanat mevkisine transfer yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Filistin'e destek mesajı paylaştıktan sonra Mainz 05'de kadro dışı kalan ve bonservisi elinde bulunan Anwar El Ghazi'yi aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Beşiktaş'tan sürpriz hamle: El Ghazi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2023 09:57
Son güncelleme 26 Kasım 2023 09:58
Aralık ayında seçime gidecek Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor.

Teknik heyetin talebiyle kanat mevkisine takviye yapmayı düşünen Kartal'ın gündemine gelen son ismin Anwar El Ghazi olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞEBİLİR

Filistin'e destek mesajı sonrası Mainz'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan El Ghazi, Beşiktaş ile görüşmeyi bekliyor.

KARİYERİ

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun 3 milyon Euro değeri bulunuyor. Kariyerinde 329 maça çıkan El Ghazi, bu karşılaşmalarda 79 gol attı ve 41 asist yaptı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery