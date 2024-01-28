Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz bir golcü hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Ittihad Alexandria'da forma giyen Mabululu ile ilgileniyor. Ittihad Başkanı Moselhi, "Beşiktaş bizimle Mabululu hakkında dostane bir şekilde konuştu. Henüz resmi teklif gelmedi. Oyuncuyla ilgilenen başka kulüpler de var" dedi.

, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi!
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28 Ocak 2024 11:13
Beşiktaş'tan sürpriz golcü hamlesi geldi. Vincent Aboubakar'ın ayrılma ihtimali konuşulurken, Beşiktaş forvet takviyesi yapmak amacıyla Angolalı sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Mısır'ın Al Ittihat takımında forma giyen Mabululu, siyah-beyazlıların Afrika Kupası'nda yakından takip ettiği bir oyuncu. Şu ana kadar Angola ile iyi bir performans sergileyen Mabululu, Mısır Ligi'nde de 7 maçta 6 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğini doğrulayan Al-Ittihad Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Moselhi, ülke basınına şu açıklamayı yaptı; "Beşiktaş bizimle Mabululu hakkında dostane bir şekilde konuştu. Ancak resmi bir teklif henüz yapılmadı. Oyuncuyla temasta olan başka takımlar da var."

Güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gözüken 31 yaşındaki Angolalı oyuncu daha önce Avrupa'da hiç forma giymedi.

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