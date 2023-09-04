Beşiktaş'tan sürpriz: Eric Bailly

Beşiktaş, Manchester United ile yol ayrımına gelen Eric Bailly ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan sürpriz: Eric Bailly
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04 Eylül 2023 18:06
Son güncelleme 04 Eylül 2023 18:10
Son Dakika Beşiktaş Haberleri - Beşiktaş, Manchester United'dan Fildişili stoper Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Bailly'nin sözleşme şartlarına göre opsiyon yılı da bulunuyor.

Eric Bailly, an itibariyle Manchester United ile sözleşme feshi için görüşme halinde... Burada fesih kararı alınır alınmaz Bailly, Beşiktaş'a transfer olacak.



ERIC BAILLY KİMDİR?

29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Bailly, geçen sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.  

 
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