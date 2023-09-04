ERIC BAILLY KİMDİR?

Beşiktaş, Manchester United'dan Fildişili stoper Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşma sağladı.Sercan Dikme'nin haberine göre; Bailly'nin sözleşme şartlarına göre opsiyon yılı da bulunuyor.Eric Bailly, an itibariyle Manchester United ile sözleşme feshi için görüşme halinde... Burada fesih kararı alınır alınmaz Bailly, Beşiktaş'a transfer olacak.29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.Bailly, geçen sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.