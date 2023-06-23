Beşiktaş'tan stoper için hamle

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nantes forması giyen Andrei Girotto için girişimlere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan stoper için hamle
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23 Haziran 2023 22:59
Son güncelleme 23 Haziran 2023 23:00
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Nantes forması giyen 31 yaşındaki stoper Andrei Girotto için resmi teklif yaptı.

Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla çıktığı 48 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

5 SEZONDUR NANTES'TA

2017-18 sezonundan bu yana Nantes'ta forma giyen Girotto, kariyerinde Palmeiras, Chapecoense ve Tombense gibi kulüplerde forma giydi.



 
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