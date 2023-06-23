Beşiktaş'tan stoper için hamle

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Nantes forması giyen 31 yaşındaki stoper Andrei Girotto için resmi teklif yaptı.
Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla çıktığı 48 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
5 SEZONDUR NANTES'TA
2017-18 sezonundan bu yana Nantes'ta forma giyen Girotto, kariyerinde Palmeiras, Chapecoense ve Tombense gibi kulüplerde forma giydi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Nantes forması giyen 31 yaşındaki stoper Andrei Girotto için resmi teklif yaptı.
Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla çıktığı 48 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
5 SEZONDUR NANTES'TA
2017-18 sezonundan bu yana Nantes'ta forma giyen Girotto, kariyerinde Palmeiras, Chapecoense ve Tombense gibi kulüplerde forma giydi.