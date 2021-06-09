Beşiktaş'tan stoper hamlesi; Medhi Benatia

Devler Ligi için tecrübeli bir savunmacı daha almak isteyen Beşiktaş'a, Medhi Benatia önerildi. Kariyerini Katar'da sürdüren, şu anda ise boşta olan Faslı savunmacının da Siyah Beyazlı ekibe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; juventus.com
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Beşiktaş'tan stoper hamlesi; Medhi Benatia
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09 Haziran 2021 11:53
Kara Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi arenasında boy gösterecek olan takımı için uzun boylu ve tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istediğini yönetime bildirmişti. Yalçın, tam da böyle bir oyuncu isterken, Kara Kartal'da flaş bir isim ön plana çıktı.

Kariyerinde; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde top koşturan, son olarak da Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen Medhi Benatia'nın, sözleşmesi sona erdi.

Avrupa'yı istiyor

Yeniden Avrupa'ya dönme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenilen Faslı savunmacı ise bu gelişmelerin üzerine Beşiktaş Yönetimi'ne önerildi. Bu anlamda 34 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah-Beyazlı ekibin formasını giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Taraflar arasında yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktığı belirtilirken, maliyet konusunda yeni bir toplantının daha yapılacağı kaydedildi.

 

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