Beşiktaş'tan Steven Caulker hamlesi

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek Steven Caulker'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Steven Caulker hamlesi
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17 Mayıs 2021 11:49
Steven Caulker
Steven Caulker
Alanyaspor
Şampiyon Beşiktaş yeni sezonun ilk transferlerini arka arkaya açıklamak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Steven Caulker'ın Alanyaspor ile sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek.

Sergen Yalçın'ın stoper Caulker'i Montero'nun yerine düşündüğü belirtiliyor.

Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'la birlikte Steven Caulker'ı imza attırmanın planlarını yapıyor.

Welinton ve Fabrice N'Sakala'nın ardından Steven Caulker da Beşiktaş'a imza atarsa, Alanyaspor'un savunma oyuncuları, siyah-beyazlı takımda yeniden buluşmuş olacak.

"BÜYÜK TAKIMLARA GİDECEKLER"

Alanyaspor'un genç teknik direktörü Çağdaş Atan, Steven Caulker'ın geleceği hakkında konuşmuştu. Çağdaş Atan, "Steven Caulker ve Salih Uçan'ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler." ifadelerini kullandı.

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