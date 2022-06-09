Beşiktaş'tan Sörloth için yeni adım

Beşiktaş'ta gündemde ilk sırada golcü transferi var. Bu anlamda listenin ilk sırasındaki isim Alexander Sörloth. Norveçli futbolcunun kulübü RB Leipzig, 11 milyon euro peşin para isteyince Siyah-beyazlılarda alternatif isimlere yöneldi.
Fakat Alman kulübünün talebine karşılık yeni resmi teklif sunuldu. Kara Kartal, 7.5 milyon euronun yanında sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi.
Norveçli futbolcunun da İstanbul'a gitmek istediğini kulübüne bildirmesi ve bu yönde talepte bulunması bekleniyor.
Fakat Alman kulübünün talebine karşılık yeni resmi teklif sunuldu. Kara Kartal, 7.5 milyon euronun yanında sonraki satıştan yüzde 30 pay önerdi.
Norveçli futbolcunun da İstanbul'a gitmek istediğini kulübüne bildirmesi ve bu yönde talepte bulunması bekleniyor.