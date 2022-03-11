Beşiktaş'tan Sörloth hamlesi!

Beşiktaş'ta bu sezon gol yollarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle önceliğini golcü transferine verdi. Yönetim, eski Trabzonlu oyuncu Alexander Sörloth'un transferi için mayıs ayında Leipzig ile görüşecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Sörloth hamlesi!
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11 Mart 2022 11:07
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan Siyah beyazlı ekipte golcü sorununu çözmek için şimdiden harekete geçti. Kartal'ın gündemindeki ilk isim eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth.

Bordo mavili takımda kariyerinin en iyi dönemini yaşadıktan sonra Alman ekibi Leipzig'in yolunu tutan 26 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar harekete geçti. Alman ekibi Leipzig ile Sörloth'un transfer görüşmesi için mayıs ayı için randevulaşıldığı bildirildi.

KİRALIK FORMULÜ

Trabzonspor'daki performansına Leipzig'de ulaşamayan, bu sezon kiralandığı İspanya'nın Sociedad takımında da 22 lig maçında 1 kez fileleri sarsan Sörloth'un satın alma opsiyonunun La Liga ekibi tarafından kullanılmayacağı belirtiliyor. Beşiktaş da bu durumu lehine çevirip Sörloth'u kiralamak için masaya oturacak. Norveçli oyuncuyla da anlaşmanın sağlanması durumunda Sörloth kiralık olarak siyah beyazlı takıma katılacak.

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