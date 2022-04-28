Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'dan da Jed Wallace hamlesi!

İngiltere Championship ekibi Milwall'da forma giyen Jed Wallace için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İngiliz basınına göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jed Wallace ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü.



Haberde Beşiktaş'ın oyuncu tarafıyla anlaşma aşamasında olduğu kaydedilirken, Galatasaray'ın da deneyimli kanat oyuncusuna ilgi duyduğu ifade edildi.



Öte yandan bu sezon ligimizde başarılı bir grafik çizen Konyaspor'un da oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi.



Ayrıca, Millwall'ın Premier Lig'e yükselme ihtimali oyuncunun yeni sözleşme imzalama olasılığını da doğurabileceği iddia edildi.



Jed Wallace, Millwall formasıyla bu sezon çıktığı 37 maçta 6 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.





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