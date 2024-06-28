Beşiktaş'tan sol bek operasyonu

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarına hız veren Beşiktaş yeni hedefini belirledi.
BELÇİKALI YILDIZ
Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Club Brugge forması giyen Maxim De Cuyper için harekete geçti.
Haberin detaylarında Giovanni van Bronckhorst'un, Belçikalı oyuncunun transferi için şartların zorlanmasını istedi söylendi.
Ayrıca 23 yaşındaki yıldız oyuncuyla Avrupa'dan da ilgilenen bazı takımların olduğu da iddia edildi.
55 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 55 resmi maça çıkan Maxim De Cuyper bu karşılaşmalarda 5 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.
BELÇİKALI YILDIZ
Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Club Brugge forması giyen Maxim De Cuyper için harekete geçti.
Haberin detaylarında Giovanni van Bronckhorst'un, Belçikalı oyuncunun transferi için şartların zorlanmasını istedi söylendi.
Ayrıca 23 yaşındaki yıldız oyuncuyla Avrupa'dan da ilgilenen bazı takımların olduğu da iddia edildi.
55 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 55 resmi maça çıkan Maxim De Cuyper bu karşılaşmalarda 5 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.
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