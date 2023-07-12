Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yeni bir isme talip oldu.
Siyah beyazlılar, Velez Sarsfield forması giyen Francisco Ortega ile ilgileniyor. Sol bek bölgesinde görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için kulübü 4-5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
FRANCISCO ORTEGA KİMDİR?
19 Mart 1999 doğumlu Francisco Ortega, futbola ülkesi Arjantin'in Velez Sarsfield Altyapısı'nda başladı. Bu takımın alt yaş kategorilerinde başarılı performans sergileyen genç sol bek, Ocak 2018'de A Takıma yükseldi. Kariyeri boyunca toplam 149 resmi maça çıkan Ortega; 3 gol, 14 asist kaydetti.
Siyah beyazlılar, Velez Sarsfield forması giyen Francisco Ortega ile ilgileniyor. Sol bek bölgesinde görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için kulübü 4-5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
FRANCISCO ORTEGA KİMDİR?
19 Mart 1999 doğumlu Francisco Ortega, futbola ülkesi Arjantin'in Velez Sarsfield Altyapısı'nda başladı. Bu takımın alt yaş kategorilerinde başarılı performans sergileyen genç sol bek, Ocak 2018'de A Takıma yükseldi. Kariyeri boyunca toplam 149 resmi maça çıkan Ortega; 3 gol, 14 asist kaydetti.