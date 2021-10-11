Beşiktaş'tan Siirtli öğrencilere giyim yardımı

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Siirtli öğrencilere yardımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'tan Siirtli öğrencilere giyim yardımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2021 15:56
Beşiktaş'ta kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Siirtli öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Siirt'teki Çevik Ersin Temel İlkokulu ile Şehit Zafer Kılıç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencilerine bot, mont, atkı, bere ve Beşiktaş formasından oluşan giysilerin dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu Erdal Erdem, "Bugün Siirt'e geldik. İstanbul'dan Siirtli çocuklarımıza yardım getirdik. Çocuklar mutluysa biz mutluyuz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yöneticilerimiz ve futbolcularımızın katkısıyla bu değerli ilimize yardım getirdik. Aynı zamanda futbolcularımız ve sanatçılarımızın imzaladığı formanın açık artırma usulü satışından elde edilecek gelir Siirt Kadın Sığınma Evi'ne bağışlanacak." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.