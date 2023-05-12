Beşiktaş'tan sıcak temas: Yerry Mina!

Beşiktaş'ta stoper transferinde ilk sıralarda yer alan Yerry Mina'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon bitmeden oyuncu ile anlaşma sağlamayı hedefleyen Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, görüşme yapmak üzere İngiltere'ye gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan sıcak temas: Yerry Mina!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 12:53
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi transferde geç kalmak istemeyen Beşiktaş, bu kez işini şansa bırakmayacak.

Kara Kartal, şimdiden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği bölgelere takviye yapmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın formasını giyen Yerry Mina'yı gündemine alan Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın yollarını arıyor.

Sezon bitmeden görüşmelere başlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi adımları da atacak. Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Kolombiyalı futbolcu ve menajeri ile görüşmek üzere bizzat İngiltere'ye gideceği bilgisine ulaşıldı.

Heyecan yarattı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu ile kontrat detayları konuşulacak. Bu arada Mina'nın ismi, camiada da büyük heyecan yarattı. Özellikle teknik ekip, Mina'nın geriden oyun kurma becerisi, hava topları hakimiyeti ve iki ayağını da kullanabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.  

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery