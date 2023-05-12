Beşiktaş'tan sıcak temas: Yerry Mina!

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi transferde geç kalmak istemeyen Beşiktaş, bu kez işini şansa bırakmayacak.
Kara Kartal, şimdiden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği bölgelere takviye yapmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın formasını giyen Yerry Mina'yı gündemine alan Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın yollarını arıyor.
Sezon bitmeden görüşmelere başlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi adımları da atacak. Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Kolombiyalı futbolcu ve menajeri ile görüşmek üzere bizzat İngiltere'ye gideceği bilgisine ulaşıldı.
Heyecan yarattı
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu ile kontrat detayları konuşulacak. Bu arada Mina'nın ismi, camiada da büyük heyecan yarattı. Özellikle teknik ekip, Mina'nın geriden oyun kurma becerisi, hava topları hakimiyeti ve iki ayağını da kullanabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
Kara Kartal, şimdiden transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği bölgelere takviye yapmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, rotasını İngiltere'ye çevirmişti. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın formasını giyen Yerry Mina'yı gündemine alan Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmanın yollarını arıyor.
Sezon bitmeden görüşmelere başlamak isteyen Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi adımları da atacak. Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın, Kolombiyalı futbolcu ve menajeri ile görüşmek üzere bizzat İngiltere'ye gideceği bilgisine ulaşıldı.
Heyecan yarattı
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu ile kontrat detayları konuşulacak. Bu arada Mina'nın ismi, camiada da büyük heyecan yarattı. Özellikle teknik ekip, Mina'nın geriden oyun kurma becerisi, hava topları hakimiyeti ve iki ayağını da kullanabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
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