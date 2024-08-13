Beşiktaş'tan sezona rüya gibi başlangıç

Turkcell Süper Kupa'yı müzesine taşıyan Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda yenerek Trendyol Süper Lig'e de galibiyetle giriş yaptı. İki maçta 7 gol atarken kalesini rakiplerine kapatan siyah-beyazlılarda yeni transferler Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista'nın performansı başarıda başrolü oynadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan sezona rüya gibi başlangıç
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13 Ağustos 2024 09:00
Beşiktaş yeni sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı. Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük görevine getirdikten sonra deneyimli yıldızlarla kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı takım beklentilerin de ötesinde bir açılışa imza attı.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine taşıyan siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı. İlk 2 maçta rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş kalesinde hiç gol görmedi.



TRANSFERLER ŞOV YAPTI

Beşiktaş'ın başarısında Giovanni van Bronckhorst'un takdir toplayan dengeli oyun sisteminin yanı sıra yeni transferlerin başarılı performansı büyük rol oynadı. Turkcell Süper Kupa maçında 1 gol, 1 asiste imza atan Rafa Silva, Samsunspor deplasmanında da yeteneklerini konuşturdu ve kaydettiği şık golle vitrine çıktı. Bir diğer yeni transfer Gabriel Paulista da hem savunmadaki başarısı hem de attığı kafa golüyle alkışları topladı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ağlarını 2 kez havalandıran Ciro Immobile, Samsun'da golle buluşamasa da mücadelesiyle öne çıktı. İtalyan santrfor ilk golde rakip stoperleri üzerine çekerek Rafa Silva'ya açtığı alanla golde önemli pay sahibi oldu.

Diğer yandan teknik patron Giovanni van Bronckhorst'un kısa sürede ideal 11'ini belirlemesi takımdaki rekabeti üst seviyeye çıkardı. Galatasaray ve Samsunspor maçlarında aynı 11'i sahaya süren Hollandalı hocanın önümüzdeki süreçte kadroyu korumayı planladığı vurgulandı.

SON 5 YILDA KAYIP YOK

Beşiktaş, Süper Lig'de sezona üst üste 5. kez galibiyetle başladı. 2019-20 sezonuna Sivasspor'a 3-0 mağlup olarak başlayan siyah-beyazlı takım, 2020-21'de Trabzonspor (3-1), 2021-22'de Çaykur Rizespor (3-0), 2022-23'te Kayserispor (1-0), 2023-2024'te Karagümrük (1-0) ve 2024-25'te ise Samsunspor (2-0) maçlarını kazanarak 5'te 5 yaptı.

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