Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri ile kavga eden Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması!
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30 Ekim 2024 18:58
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri ile kavga eden Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama aptı.

Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, tutuklanana Sezgin Gülnar'ın ın tahliye olduğu duyuruldu.

İşte Siyah-Beyazlı kulübün açıklaması:

"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"

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