Beşiktaş'tan Sezgin Gülnar açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından A Spor muhabiri ile kavga eden Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar ile ilgili açıklama aptı.
Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, tutuklanana Sezgin Gülnar'ın ın tahliye olduğu duyuruldu.
İşte Siyah-Beyazlı kulübün açıklaması:
"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"
Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, tutuklanana Sezgin Gülnar'ın ın tahliye olduğu duyuruldu.
İşte Siyah-Beyazlı kulübün açıklaması:
"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"