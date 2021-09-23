Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK



Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı.



Yapılan resmi açıklamada, " Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." denildi.



Serdar Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana! O yüzden onun için zıplayacağız" sözlerini kullanmıştı.



SERDAR ORTAÇ'TAN AÇIKLAMA



Şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş'ın açıklamasının ardından konuyla ilgili konuştu. Beşiktaş'tan özür dileyen Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı;



" Beşiktaş büyük ca miadır, Sergen Yalçın 30 senelik dostum. Hemen hemen bütün arkadaşlarım Beşiktaşlı. Yapacak bir şey yok, söz ağızdan çıktı. Beşiktaş da Adana da beni affetsin."



