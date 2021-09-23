Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili sahnede yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Abone Ol
Beşiktaş'tan Serdar Ortaç için suç duyurusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2021 15:01
Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Yapılan resmi açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." denildi.

Serdar Ortaç, "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana! O yüzden onun için zıplayacağız" sözlerini kullanmıştı.

SERDAR ORTAÇ'TAN AÇIKLAMA

Şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş'ın açıklamasının ardından konuyla ilgili konuştu. Beşiktaş'tan özür dileyen Serdar Ortaç, şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş büyük camiadır, Sergen Yalçın 30 senelik dostum. Hemen hemen bütün arkadaşlarım Beşiktaşlı. Yapacak bir şey yok, söz ağızdan çıktı. Beşiktaş da Adana da beni affetsin."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.