Beşiktaş'tan seçim tarihi açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın mayıs ayında yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan seçim tarihi açıklaması!
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11 Ekim 2023 13:39
Beşiktaş kulübünden Genel Kurul tarihi ile ilgili açıklama yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yazılı, görsel ve dijital medyada Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz."  




 
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