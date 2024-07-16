Beşiktaş'tan savunmaya yeni isim: Dan-Axel Zagadou

Stoper bölgesi için Gabriel Paulista'nın yanına genç ve sol ayaklı bir stoper arayan Beşiktaş aradığı ismi Almanya'da buldu. Kara Kartal'ın Stuttgart'ın Fransız stoperi Dan-Axel Zagadou'yu gündemine aldığı öğrenildi.

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Beşiktaş'tan savunmaya yeni isim: Dan-Axel Zagadou
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16 Temmuz 2024 10:16
Stoper bölgesi için Gabriel Paulista'nın yanına genç ve sol ayaklı bir stoper arayan Beşiktaş aradığı ismi Almanya'da buldu.

Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'den artan maaliyetler yüzünden vazgeçen Kartal, bu kez de Stuttgart'ın Fransız stoperi Dan-Axel Zagadou'yu gündemine aldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

HAVA HAKİMİYETİ ÜST DÜZEY

Yönetimin yapılacak olan bu görüşmede Zagadou için teklifini Stuttgart'a iletmesi bekleniyor. 1.96'lık yıldız oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçilen tecrübeli futbolcunun Bundesliga ekibiyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

SEZON RAKAMLARI

Geçen sezon Alman ekibiyle 22 maçta sahaya çıkan Fransız savunmacı söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti.



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