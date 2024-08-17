Beşiktaş'tan savunmaya nokta atışı: Omar Alderete

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Getafe'nin stoper ve sol bek oyuncusu Omar Alderete'yi takıma kazandırmanın yollarını arıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan savunmaya nokta atışı: Omar Alderete
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17 Ağustos 2024 10:07
Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Imobile ve Cher Ndour transferleriyle büyük bir sükse yapan Beşiktaş, 27 yaşındaki Paraguaylı stoper Alderete'nin peşine düştü.

Uzun soluklu bir maç trafiğine girecek olan siyah beyazlılar mevcut kadroyu güçlendirmek ve alternatifli hale getirmek istiyor. Bu yüzden yönetim hem stoper hem sol bek oynayabilen savunmadaki başarılı futbolu ile ön plana çıkan Omar Alderete'yi transfer etmenin planlarını yapıyor.



YÖNETİM KOLLARI SIVADI

Alderete'nin şu anda hangi takıma transfer olacağı henüz belli değil, ancak 27 yaşındaki oyuncu için yapılan iddialara göre Beşiktaş'ın devreye girdiği, kendisi hakkında bilgi aldığı ve büyük olasılıkla eğer bir aksilik olmaz ise siyah beyazlı kulübe evet diyeceği ifade edildi. Daha önce Hertha Berlin'de kiralık oynayan Paraguaylı stoperin Beşiktaş'a kiralanması bekleniyor. Alderete de İstanbul'da oynamak istiyor.   

 
 

 

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