Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Valentin Rosier gibi 5 oyuncuyu kadro dışı bırakan Beşiktaş için Fransa'dan önemli bir transfer iddiası geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Chelsea forması giyen Malang Sarr ile temasa geçtiği belirtildi.
Siyah-beyazlıların, Sarr ile yaptığı temasların şu an içi sadece "görüşme" aşamasında olduğu aktarıldı.
"ÖNCELİĞİMİZ DAHA İYİ BİR TAKIM"
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim döneminde yaptığı açıklamada Chelsea'nin başkanının yakın arkadaşı olduğunu söylemiş ve İngiliz ekibinden transfer olabileceğinin sinyallerini vermişti. Arat, kadro dışı kalan 5 oyuncunun ardından ise, "Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız" şeklinde konuşmuştu.
Chelsea'de bu sezon forma şansı bulamayan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sarr, daha önce İngiliz ekibinden Porto ve Monaco'ya kiralık olarak imza atmıştı.
Malang Sarr'ın Chelsea ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Chelsea forması giyen Malang Sarr ile temasa geçtiği belirtildi.
Siyah-beyazlıların, Sarr ile yaptığı temasların şu an içi sadece "görüşme" aşamasında olduğu aktarıldı.
"ÖNCELİĞİMİZ DAHA İYİ BİR TAKIM"
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim döneminde yaptığı açıklamada Chelsea'nin başkanının yakın arkadaşı olduğunu söylemiş ve İngiliz ekibinden transfer olabileceğinin sinyallerini vermişti. Arat, kadro dışı kalan 5 oyuncunun ardından ise, "Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız" şeklinde konuşmuştu.
Chelsea'de bu sezon forma şansı bulamayan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Sarr, daha önce İngiliz ekibinden Porto ve Monaco'ya kiralık olarak imza atmıştı.
Malang Sarr'ın Chelsea ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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