Beşiktaş'tan santrfor harekatı

Yeni sezonun golcü çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Luuk de Jong ve Sebastian Haller için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan santrfor harekatı
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28 Haziran 2024 08:17
Son güncelleme 28 Haziran 2024 08:18
Gabriel Paulista'nın ardından Rafa Silva bombası patlatan Beşiktaş, transfere tüm hızıyla devam ediyor. Yönetimin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 2 dünya yıldızı için gelişmeler olumlu gidiyor.

FORVETE İKİ ADAY

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Zeybek, Siyah-Beyazlı futbolseverleri heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Zeybek, Rafa Silva transferinin açıklandığı paylaşımı alıntılayarak, "Sizce kiminle konuştu?" notunu düştü. Zeybek'in yaptığı bu paylaşım, camia tarafından yeni bir transfer sinyali olarak algılandı.



Kara Kartal, Luuk de Jong veya Sebastian Haller ikilisinden birini takıma kazandırmak istiyor. PSV forması giyen ve bir yıllık kontratı bulunan De Jong ile henüz anlaşma sağlanamadı. Hollandalı golcü ile maliyet konusunda halen birtakım pürüzler bulunuyor.

HALLER DAHA YAKIN

Diğer yandan da Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un formasını giyen Sebastian Haller ile gerçekleştirilen temasların olumlu ilerlediği öğrenildi. Fildişili santrfor için önümüzdeki günlerde ciddi adımlar atılması bekleniyor.

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