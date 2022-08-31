Beşiktaş'tan şampiyonluk ve Ismael açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'de geride kalan 4 haftayı değerlendirdi. Kocadağ şampiyonluk ve Valerien Ismael için de açıklama yaptı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan şampiyonluk ve Ismael açıklaması
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31 Ağustos 2022 09:08
Beşiktaş yöneticilerinden Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasının ardından zirvede yer almalarını değerlendirdi. Siyah-beyazlıların asbaşkanı, şampiyonluk için kenetlendiklerini ifade etti.

"TRANSFERDE BÜYÜK EMEK VERDİK"

Emre Kocadağ, aylarca planlı bir şekilde uğraşıp yıldızlarla dolu bir kadro oluşturduklarını vurgularken, "En ince ayrıntısına kadar büyük emekler harcayarak transfer operasyonunu yönettik. Şimdi bunun meyvelerini topluyoruz. Kadro mühendisliğimizin kusursuz olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın bir kuruşunu boşa harcamadık" ifadelerini kullandı.

"VALERIEN ISMAEL'E ŞAMPİYON ÇIKTIK"

Teknik direktör Valerien Ismael için sezon öncesi eleştiriler yapıldığında sakin kaldıklarını ifade eden asbaşkan Emre Kocadağ, "Hocamıza sahip çıktık ve çok da iyi oynuyoruz. Lider olduk ama şampiyonluk için önümüzde uzun ve meşakkatli bir yol var. Bunun bilincindeyiz ve tecrübeliyiz. Camiamız da kenetlenmiş durumda. Taraftarın da katkısı ortada. Şampiyonluk için bundan sonra herkese daha büyük rol düşüyor. Yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcularıyla ve taraftarıyla muhteşem bir aileyiz" diye konuştu.



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