Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta poster çekimi gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan şampiyonluk posteri
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21 Mayıs 2021 15:27
Futbolda sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla kapatan Beşiktaş'ta poster çekimi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen poster çekimine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile futbolcular katıldı.




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