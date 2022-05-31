Beşiktaş 'ta seçim süreci tamamlandı; gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, savunmada gözünü Adana Demirspor'a çevirdi. Listedeki isim ise Samet Akaydın.



Güney ekibiyle bu sezon iyi bir çıkış yakalayan 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Kara Kartallar, söz konusu transferi de 'başkanlar' düzeyinde yürütüyor.



Teknik Direktör Valerien Ismael'in kadrosunda görmek istediği Samet için görüşmelerin sürdüğü, Adana Demirspor'un oyuncusu için de 3 milyon euro istediği öne sürüldü.



Beşiktaş ise söz konusu transferi takas ve bir miktar parayla çözmek istiyor.Samet Akaydın'ı devre arasında Trabzonspor da kadrosuna katmak istemişti.



35 KARŞILAŞMADA 3 GOL ATTI



2020-2021 sezonunun devre arasında Ankara Keçiörengücü'nden Adana Demirspor'a transfer olan ve 3 yıllık sözleşmeye imza atan Samet Akaydın, geride kalan sezonun ilk 4 haftasında forma şansı bulamamıştı.



Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella'nın takımın başına getirilmesiyle yepyeni bir sayfa açan 28 yaşındaki futbolcu, 'Süper Lig'de 33, 'Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 35 karşılaşmada 3 bin 100 dakika süre aldı.



Akaydın, sahada kaldığı süre boyunca rakip fileleri 3 kez havalandırdı; 6 da sarı kart gördü. Diğer stoper adayları arasında Gençlerbirliği'nde yetiştikten sonra İtalyan devi Roma'ya transfer olan ve buradan da Hellas Verona'ya geçen Mert Çetin bulunuyor.



VIDA İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI



Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın sözleşmesi geride bıraktığımız sezonun sonunda bitti. Oyuncu ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde ise anlaşma sağlanamadı.



2017- 18 sezonu devre arasında transfer edilen ve sözleşmesi sona eren Hırvat stoper, yıllık 3 milyon euro garanti ücretle Beşiktaş'ta en fazla kazanan oyuncu durumundaydı. Domagoj Vida, bu sezon 31 resmi maçta 2 bin 753 dakika sahada kaldı.



Bu süre içinde 1 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. 33 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2 milyon 400 bin euro. Vida'yla İstanbul ekibi Medipol Başakşehir yakından ilgileniyor.



