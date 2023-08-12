Beşiktaş'tan, Salih Uçan'a yeni sözleşme

Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan için sözleşme uzatma çalışmalarına başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan, Salih Uçan'a yeni sözleşme
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12 Ağustos 2023 12:27
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 12:32
Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi başlayan ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı takımda tutmak için çalışmalara başladı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 18 MİLYON

Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş'ın, Salih Uçan'a ilk teklifi 18 milyon TL oldu. Salih Uçan'ın karşı teklifininde 30 milyon TL olduğu söylendi.

Beşiktaş ve Salih Uçan arasında sözleşme görüşmelerininde devam ettiği söylendi.

50 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla toplamda 50 resmi maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 4 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 

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