Beşiktaş'tan sakatlıklar için bilimsel çalışma

Vodafone Park'ta yazın yenilenen çimler sezona yetiştirilemezken, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde de aynı sıkıntının yaşandığı ortaya çıktı

Haber; Sabah
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Beşiktaş'tan sakatlıklar için bilimsel çalışma
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26 Eylül 2021 10:56
Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar sonrası Vodafone Park'ın zemini sorgulanırken yönetimle çim firması arasında toplantılar devam ediyor. Firmanın zemini milli arada düzelteceğini taahhüt ettiği belirtildi.

Çok sayıda sakatlığın tek sebebi zemin olarak görülmüyor ancak Beşiktaş'ın sadece stadında değil tesislerinde de aynı problem yaşanıyor.

Siyah beyazlıların antrenmanlarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma sahalarında yeterli düzeyde bir zemin olmadığı, bu konuda da şikayetlerin bulunduğu ifade edildi.

Yönetimin teknik heyetle bir araya gelerek son durumu değerlendireceği ve sakatlıklara yönelik bilimsel çalışma yapılacağı kaydedildi.


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