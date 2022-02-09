Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Valentin Rosier ile ilgili bir sakatlık açıklaması paylaştı.Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Rosier'in Göztepe maçının kadrosundan tedbir amacıyla çıkartıldığı belirtildi."Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır.Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."