Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, İstanbulspor maçında sakatlık yaşayan Eric Bailly'nin durumu için bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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14 Ekim 2023 11:40
Son güncelleme 14 Ekim 2023 11:41
Beşiktaş, İstanbulspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Eric Bailly için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi kas grubunda (rhomboid maj) spazm ve sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Eric Bailly'in tedavisine sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir."

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