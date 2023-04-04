Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyun kurucusu Parker Jackson-Cartwright ve Polonyalı forveti Michal Sokolowski'nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol arka adalesinde lif yırtığı ve ödem bulunan Parker Jackson-Cartwright ile aldığı darbe nedeniyle yüzüne dikiş atılan Michal Sokolowski'nin son durumları, 8 Nisan Cumartesi günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynanacak maç öncesinde netleşecek.





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