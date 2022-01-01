Beşiktaş'tan Saiss için özel talep!

Beşiktaş, Fas Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Romain Saiss için özel bir talepte bulundu.



A Spor'un haberine göre, Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde hafif yırtık olan Romain Saiss'la konuştuktan sonra hem futbolcuya hem de Fas milli takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması yönünde istekte bulundu.



32 yaşındaki savunma oyuncusu ise kulüp yetkilileriyle yaptığı görüşmeden ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig'de maç kaçırmayacağını söyledi.



Romain Saiss, Fas'ın Portekiz ile oynadığı mücadelede Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında 57. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.



Saiss'ın formasını giydiği Fas, Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa ile çarşamba günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.



