Beşiktaş'tan, Romanya'ya transfer

Beşiktaşlı hentbolcu Yakup Yaşar Simsar, Romanya'ya transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan, Romanya'ya transfer
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18 Temmuz 2023 14:37
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde geçen sezon Beşiktaş forması giyen Yakup Yaşar Simsar, Romanya Ligi ekiplerinden CSM Focsani 2007 takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1994 doğumlu orta oyun kurucu Yakup Yaşar Simsar, Beşiktaş'tan önce Beykoz Belediyesi ve Göztepe forması giymişti.

Yakup Yaşar Simsar, A Milli Erkek Takımı'nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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