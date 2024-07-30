Beşiktaş'tan resmi görüşme: Robert Renan

Beşiktaş, Zenit forması giyen Robert Renan için resmi görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan resmi görüşme: Robert Renan
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30 Temmuz 2024 21:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Zenit'in yıldızını gözüne kestirdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; siyah beyazlı takım, Zenit forması giyen Robert Renan için resmi görüşmelere başladı.

ZENİT'İN BEKLENTİSİ

Habere göre, Zenit'in oyuncu için beklentisinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.

Bununla birlikte Beşiktaş'ın rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istediği aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

20 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Internacional'de kiralık olarak forma giydi. Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan, 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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