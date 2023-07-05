Beşiktaş'tan, Redmond'a ültimatom

Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda kesinlikle istediği oyunculardan birisi olan Nathan Redmond'ın sözleşme teklifine hala cevap vermemesi yöneticileri kızdırmış durumda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan, Redmond'a ültimatom
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05 Temmuz 2023 09:43
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna etmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond'ın henüz teklife yanıt vermemesi huzursuzluk yarattı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in bir an önce durumunun netleştirilmesini istediği İngiliz kanat oyuncusuna, yönetimden yeni mesaj gönderildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş , 29 yaşındaki futbolcudan en geç cuma gününe kadar nihai kararını bildirmesini istedi.

Dün babalık sevinci yaşayan başarılı oyuncu, teklifi kabul etmesi halinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve ilk sezon 1.6, ikinci sezon 1.7 milyon Euro kazanacak. Opsiyon sezonunun yıllık ücreti ise 1.8 milyon Euro olacak.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkan Nathan Redmond bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı. 

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