Beşiktaş'tan, Redmond'a ültimatom

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın ikna etmek için İngiltere'ye kadar gittiği Nathan Redmond'ın henüz teklife yanıt vermemesi huzursuzluk yarattı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in bir an önce durumunun netleştirilmesini istediği İngiliz kanat oyuncusuna, yönetimden yeni mesaj gönderildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş , 29 yaşındaki futbolcudan en geç cuma gününe kadar nihai kararını bildirmesini istedi.
Dün babalık sevinci yaşayan başarılı oyuncu, teklifi kabul etmesi halinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve ilk sezon 1.6, ikinci sezon 1.7 milyon Euro kazanacak. Opsiyon sezonunun yıllık ücreti ise 1.8 milyon Euro olacak.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkan Nathan Redmond bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in bir an önce durumunun netleştirilmesini istediği İngiliz kanat oyuncusuna, yönetimden yeni mesaj gönderildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş , 29 yaşındaki futbolcudan en geç cuma gününe kadar nihai kararını bildirmesini istedi.
Dün babalık sevinci yaşayan başarılı oyuncu, teklifi kabul etmesi halinde 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve ilk sezon 1.6, ikinci sezon 1.7 milyon Euro kazanacak. Opsiyon sezonunun yıllık ücreti ise 1.8 milyon Euro olacak.
28 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkan Nathan Redmond bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.