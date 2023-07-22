Beşiktaş'tan, Rebic'e resmi teklif

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, Ante Rebic ismi öne çıkıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan, Rebic'e resmi teklif
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22 Temmuz 2023 10:41
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 10:42
Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta hücum hattına takviye hedefleniyor.

Çıkan son haberlere göre Beşiktaş, Ante Rebic için teklifini yaptı.

KİRALIK İSTENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu için Milan'a resmi kiralama teklifinde bulundu.

Milan cephesinden henüz bir açıklama gelmese de teklifi kabul edebileceği iddia edildi.

31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 

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