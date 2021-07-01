Beşiktaş'tan, Rachid Ghezzal hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, transfere hız verdi.Siyah beyazlılarda öncelik Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda tutulmasıydı. A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Cezayirli yıldızla ilgili flaş bir adım attı ve menajerini İstanbul'a çağırdı.Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ın menajeriyle bir görüşme yapıp transferi noktalamak istiyor.Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme yapacak.Siyah-beyazlılar, Ghezzal'la anlaşılması durumunda Leicester'a teklif yapılacak.Öte yandan Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier hakkında açıklamalarda bulundu.Emre Kocadağ, iki isim hakkında "Valentin Rosier ile bir noktaya geldik. Oyuncu kalmak istiyor, kulübüyle görüşüyoruz. Rachid Ghezzal da kalmak istiyor, biz de istiyoruz. Hocamız da istiyor. İki kulüple görüşüyoruz. İstediğimiz noktaya gelmesi vakit alacaktır, sabredeceğiz. Olmazsa, alternatiflerimiz var." ifadelerini kullandı.