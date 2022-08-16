Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş'tan, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in durumuna dair bir açıklama geldi.



Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde;



"Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir"



Cezayirli yıldız, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.





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