Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal açıklaması!
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31 Ekim 2023 14:16
Son güncelleme 31 Ekim 2023 14:47
Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah beyazlı kulüp, Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığının ardından iki hafta sahalardan uzak kalacak.

4.5 AY SONRA DÖNDÜ AMA...

Maçın 20. dakikasında kendini yere bırakan Cezayirli oyuncu, ligin 4. haftasında Sivasspor maçıyla 4.5 ay sonra sahalara dönmesine rağmen 58 gün sonra yeniden sorun yaşadı.

Siyah beyazlı formayla bu sezon ikinci, toplamda 14. kez sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldı.

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