Beşiktaş'tan Portekizli harekatı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper ve ön libero transferlerinde Portekizli iki oyuncuyu gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Portekizli harekatı!
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12 Ocak 2024 09:45
Teknik direktör sorununu Fernando Santos ile çözen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Portekizli hoca takıma yönelik ilk analizinde defans bloğunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim hem stoper hem de 6 numara pozisyonu için girişimlere başladı.

CARVALHO VE DANILO ADAY

Real Betis'in 31 yaşındaki ön libero futbolcusu William Carvalho ve Paris Saint-Germain'in 32 yaşındaki stoper yıldızı Danilo Pereira'yı listesine dahil etti.

Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun da maliyetini araştırıp teklifini sunacak.

SEZON PERFORMANSLARI 

Bu sezon Real Betis formasını 16 maçta giyen William Carvalho, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. Danilo ise PSG formasıyla 15 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi. 

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