Beşiktaş'tan Portekizli harekatı!

Teknik direktör sorununu Fernando Santos ile çözen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Portekizli hoca takıma yönelik ilk analizinde defans bloğunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim hem stoper hem de 6 numara pozisyonu için girişimlere başladı.
CARVALHO VE DANILO ADAY
Real Betis'in 31 yaşındaki ön libero futbolcusu William Carvalho ve Paris Saint-Germain'in 32 yaşındaki stoper yıldızı Danilo Pereira'yı listesine dahil etti.
Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun da maliyetini araştırıp teklifini sunacak.
SEZON PERFORMANSLARI
Bu sezon Real Betis formasını 16 maçta giyen William Carvalho, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. Danilo ise PSG formasıyla 15 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.
Portekizli hoca takıma yönelik ilk analizinde defans bloğunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim hem stoper hem de 6 numara pozisyonu için girişimlere başladı.
CARVALHO VE DANILO ADAY
Real Betis'in 31 yaşındaki ön libero futbolcusu William Carvalho ve Paris Saint-Germain'in 32 yaşındaki stoper yıldızı Danilo Pereira'yı listesine dahil etti.
Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun da maliyetini araştırıp teklifini sunacak.
SEZON PERFORMANSLARI
Bu sezon Real Betis formasını 16 maçta giyen William Carvalho, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı. Danilo ise PSG formasıyla 15 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.