Beşiktaş'tan 'play-off' iddiası için açıklama

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında playoff önerdiği iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:



"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.



Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."



BEŞİKTAŞ'IN 'GERÇEK DIŞI' DEDİĞİ HABER



Sözcü'de yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi yönündeki talebi destek gördü. Galatasaray ve Fenerbahçe bu öneriye karşı çıkmasına rağmen diğer kulüpler play-off sistemine sıcak bakıyor.



Kulüpler, Hatay ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle haksız rekabet ortamı oluştuğunu, eşitlik ilkesinin ortadan kaybolduğunu savunuyor.



KBV'de ortak karar çıkmadığı için kulüplerin bireysel olarak TFF'ye başvuracağı, 2011-12 sezonunda olduğu gibi şampiyonun lig bitiminde play-off maçları sonunda belirlenmesini isteyeceği öğrenildi.





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