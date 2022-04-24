Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a veto: 'Bize uymaz'

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın transferi için siyah-beyazlıların herhangi bir girişimi yok.



Kulübün transferden sorumlu kurmayları, tecrübeli oyuncunun teknik direktör Valerien İsmael'in oyun planına uygun olmadığı görüşünde...



Fransız çalıştırıcının ağır antrenmanlarını ve maç içerisindeki temposunu kaldırabileceği düşünülmeyen Ozan ile ilgili teknik heyetin de bir talebinin olmadığı belirtildi.



