Beşiktaş'tan orta sahaya iki dünya yıldızı

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine orta sahaya takviye kararı aldı. Bu sezon Salih, Hadziahmedovic ve Gedson'un performansından memnun kalan siyah-beyazlılar, bunların yanına, herkesin tanıdığı iki yetenekli isim katmak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'tan orta sahaya iki dünya yıldızı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2023 10:32
Şampiyonluk şansı kalmayan ancak ligi en iyi yerde bitirmek için uğraşan Beşiktaş, diğer yandan da yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için çaba harcıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetime düşüncelerini aktardı ve nasıl bir transfer politika izleyeceklerini anlattı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TALEBİ

Futbolcu ismi vermek yerine, kafasındaki ideal kadronun nasıl olması gerektiği konusundaki temel prensipleri aktaran Güneş, özellikle 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayanların çok güçlü ve yetenekli olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Bu sezon Salih, Hadziahmedovic ve Gedson üçlüsünden memnun kalan siyah-beyazlıların teknik patronunun, yine de orta sahaya iki güçlü takviye yapılmasını istediği öğrenildi.

İKİ DÜNYA YILDIZI 

Beşiktaş Yönetimi, bir yandan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ın mukavelesini yenilemek için uğraşırken, diğer yandan da "dünya yıldızı" olarak değerlendirilebilecek kaliteli iki ismi kadrosuna katmak isteyecek. Bu konuda çalışmalar başlarken, belirlenen adaylar için Teknik Direktör Güneş'ten onay alınarak görüşmelere başlandığı ifade edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery