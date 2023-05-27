Şampiyonluk şansı kalmayan ancak ligi en iyi yerde bitirmek için uğraşan Beşiktaş, diğer yandan da yeni sezon kadrosunu şekillendirmek için çaba harcıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetime düşüncelerini aktardı ve nasıl bir transfer politika izleyeceklerini anlattı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN TALEBİ
Futbolcu ismi vermek yerine, kafasındaki ideal kadronun nasıl olması gerektiği konusundaki temel prensipleri aktaran Güneş, özellikle 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayanların çok güçlü ve yetenekli olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Bu sezon Salih, Hadziahmedovic ve Gedson üçlüsünden memnun kalan siyah-beyazlıların teknik patronunun, yine de orta sahaya iki güçlü takviye yapılmasını istediği öğrenildi.
İKİ DÜNYA YILDIZI
Beşiktaş Yönetimi, bir yandan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ın mukavelesini yenilemek için uğraşırken, diğer yandan da "dünya yıldızı" olarak değerlendirilebilecek kaliteli iki ismi kadrosuna katmak isteyecek. Bu konuda çalışmalar başlarken, belirlenen adaylar için Teknik Direktör Güneş'ten onay alınarak görüşmelere başlandığı ifade edildi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN TALEBİ
Futbolcu ismi vermek yerine, kafasındaki ideal kadronun nasıl olması gerektiği konusundaki temel prensipleri aktaran Güneş, özellikle 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayanların çok güçlü ve yetenekli olmaları gerektiğine vurgu yaptı. Bu sezon Salih, Hadziahmedovic ve Gedson üçlüsünden memnun kalan siyah-beyazlıların teknik patronunun, yine de orta sahaya iki güçlü takviye yapılmasını istediği öğrenildi.
İKİ DÜNYA YILDIZI
Beşiktaş Yönetimi, bir yandan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ın mukavelesini yenilemek için uğraşırken, diğer yandan da "dünya yıldızı" olarak değerlendirilebilecek kaliteli iki ismi kadrosuna katmak isteyecek. Bu konuda çalışmalar başlarken, belirlenen adaylar için Teknik Direktör Güneş'ten onay alınarak görüşmelere başlandığı ifade edildi.