Beşiktaş'tan orta sahaya 19'luk transfer!

Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta saha için rotasını Avusturya'ya kırdı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlıların, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik ile ilgilendiği aktarıldı.
Avrupa'dan birçok ekibin genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi.
Enes Tepecik, geride kalan sezonda Rapid Wien II'de 15 maçta 3 kez gol attı.
19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlıların, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik ile ilgilendiği aktarıldı.
Avrupa'dan birçok ekibin genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi.
Enes Tepecik, geride kalan sezonda Rapid Wien II'de 15 maçta 3 kez gol attı.
19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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