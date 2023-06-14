Beşiktaş'tan orta sahaya 19'luk transfer!

Beşiktaş, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik'i transfer etmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'tan orta sahaya 19'luk transfer!
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14 Haziran 2023 11:22
Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta saha için rotasını Avusturya'ya kırdı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlıların, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik ile ilgilendiği aktarıldı.

Avrupa'dan birçok ekibin genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

Enes Tepecik, geride kalan sezonda Rapid Wien II'de 15 maçta 3 kez gol attı.

19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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