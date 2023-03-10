Beşiktaş'tan Onur Bulut göndermesi!

Beşiktaş'tan, yeni transfer Onur Bulut için bir paylaşım geldi.
Siyah-beyazlı ekip, transferi krize neden milli futbolcu için yaptığı paylaşımda, "İlk maçında kırk yıllık Beşiktaşlı gibiydi" sözlerine yer verdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut transferi için, "Kayserisporlu yöneticiler eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Kendilerine çekidüzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu size gider ayak 1 milyon avro kazandırıyorsa ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa, ona saygı duymanız gerekir. Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Yöneticilik ve başkanlık, babalık ve abilik yapmanızı gerektirir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce abi ve baba olmayı becereceksiniz, sonra yönetici olmayı becereceksiniz. Ben sessiz kalmıştım şu ana kadar ama orada bir durun bakalım. Hukuk orada, gidin çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar." şeklinde konuşmuştu.
KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA
Kayserispor, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasının bir cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;
"Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasında, Onur Bulut'un transfer sürecine ilişkin olarak sarf etmiş olduğu düşüncelerin sığ, tek taraflı bilgiye dayalı ve düzeysiz bulduğumuzu da açıklamak isteriz. Bu çerçevede, Sayın Çebi'ye, Beşiktaş Kulübünün, Onur Bulut için Kulübümüze göndermiş olduğu, transfer sözleşmesi taslağını bir kere daha okumasını tavsiye ediyoruz. Ahmet Nur Çebi, söz konusu taslağı okuduğunda, taslağı gönderenlerin, Sayın Çebi'nin ifade ettiğinden farklı ve temkinli bir anlayış içinde olduğunu, kendisinin "kağıt parçası" olarak ifade ettiği sözleşmeye daha farklı bir anlam yüklediklerini görecek, anlayacaktır. Sayın Çebi; -Beşiktaş Kulübü tarafından Kulübümüze e-mail yolu ile gönderilen sözleşme taslağına, Kulübümüzün vermiş olduğu cevap üzerine- temsil ettiğiniz makama uygun hareket ederek yönetimimizle doğrudan iletişime geçmiş olsaydınız, bu hem Beşiktaş Kulübünün değerlerine hem de Türk Futbolunun ortak menfaatlerine uygun olacaktı. Siz bunu yapmadınız. Siz, Kayserispor Yönetimi ile muhatap olmadınız. Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz. Siz, ben yaptım oldu diye hareket ederek Beşiktaş Kulübünü hukuki sorumluluk altına soktunuz. Haksız ve seviyesiz açıklamalarınız da olası şahsi sorumluluğunuzun sonuçlarından duyduğunuz endişeden kaynaklanmaktadır."
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Siyah-beyazlı ekip, transferi krize neden milli futbolcu için yaptığı paylaşımda, "İlk maçında kırk yıllık Beşiktaşlı gibiydi" sözlerine yer verdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut transferi için, "Kayserisporlu yöneticiler eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Kendilerine çekidüzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu size gider ayak 1 milyon avro kazandırıyorsa ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa, ona saygı duymanız gerekir. Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Yöneticilik ve başkanlık, babalık ve abilik yapmanızı gerektirir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce abi ve baba olmayı becereceksiniz, sonra yönetici olmayı becereceksiniz. Ben sessiz kalmıştım şu ana kadar ama orada bir durun bakalım. Hukuk orada, gidin çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar." şeklinde konuşmuştu.
KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA
Kayserispor, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasının bir cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;
"Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasında, Onur Bulut'un transfer sürecine ilişkin olarak sarf etmiş olduğu düşüncelerin sığ, tek taraflı bilgiye dayalı ve düzeysiz bulduğumuzu da açıklamak isteriz. Bu çerçevede, Sayın Çebi'ye, Beşiktaş Kulübünün, Onur Bulut için Kulübümüze göndermiş olduğu, transfer sözleşmesi taslağını bir kere daha okumasını tavsiye ediyoruz. Ahmet Nur Çebi, söz konusu taslağı okuduğunda, taslağı gönderenlerin, Sayın Çebi'nin ifade ettiğinden farklı ve temkinli bir anlayış içinde olduğunu, kendisinin "kağıt parçası" olarak ifade ettiği sözleşmeye daha farklı bir anlam yüklediklerini görecek, anlayacaktır. Sayın Çebi; -Beşiktaş Kulübü tarafından Kulübümüze e-mail yolu ile gönderilen sözleşme taslağına, Kulübümüzün vermiş olduğu cevap üzerine- temsil ettiğiniz makama uygun hareket ederek yönetimimizle doğrudan iletişime geçmiş olsaydınız, bu hem Beşiktaş Kulübünün değerlerine hem de Türk Futbolunun ortak menfaatlerine uygun olacaktı. Siz bunu yapmadınız. Siz, Kayserispor Yönetimi ile muhatap olmadınız. Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz. Siz, ben yaptım oldu diye hareket ederek Beşiktaş Kulübünü hukuki sorumluluk altına soktunuz. Haksız ve seviyesiz açıklamalarınız da olası şahsi sorumluluğunuzun sonuçlarından duyduğunuz endişeden kaynaklanmaktadır."
AÇIKLAMANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
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