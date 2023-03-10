Beşiktaş'tan Onur Bulut göndermesi!

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

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Beşiktaş'tan, yeni transfer Onur Bulut için bir paylaşım geldi.Siyah-beyazlı ekip, transferi krize neden milli futbolcu için yaptığı paylaşımda,sözlerine yer verdi.Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğenide bulundu.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut transferi için,şeklinde konuşmuştu.Kayserispor, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasının bir cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;"Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasında, Onur Bulut'un transfer sürecine ilişkin olarak sarf etmiş olduğu düşüncelerin sığ, tek taraflı bilgiye dayalı ve düzeysiz bulduğumuzu da açıklamak isteriz. Bu çerçevede, Sayın Çebi'ye, Beşiktaş Kulübünün, Onur Bulut için Kulübümüze göndermiş olduğu, transfer sözleşmesi taslağını bir kere daha okumasını tavsiye ediyoruz. Ahmet Nur Çebi, söz konusu taslağı okuduğunda, taslağı gönderenlerin, Sayın Çebi'nin ifade ettiğinden farklı ve temkinli bir anlayış içinde olduğunu, kendisinin "kağıt parçası" olarak ifade ettiği sözleşmeye daha farklı bir anlam yüklediklerini görecek, anlayacaktır. Sayın Çebi; -Beşiktaş Kulübü tarafından Kulübümüze e-mail yolu ile gönderilen sözleşme taslağına, Kulübümüzün vermiş olduğu cevap üzerine- temsil ettiğiniz makama uygun hareket ederek yönetimimizle doğrudan iletişime geçmiş olsaydınız, bu hem Beşiktaş Kulübünün değerlerine hem de Türk Futbolunun ortak menfaatlerine uygun olacaktı. Siz bunu yapmadınız. Siz, Kayserispor Yönetimi ile muhatap olmadınız. Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz. Siz, ben yaptım oldu diye hareket ederek Beşiktaş Kulübünü hukuki sorumluluk altına soktunuz. Haksız ve seviyesiz açıklamalarınız da olası şahsi sorumluluğunuzun sonuçlarından duyduğunuz endişeden kaynaklanmaktadır."