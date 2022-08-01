MASUAKU'NUN SAĞLIK RAPORLARI TAMAM

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE OLACAK?

MASUAKU KİMDİR?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, sol bek pozisyonu için West Ham United'dan Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile anlaştı. Sağlık ekibi 28 yaşındaki oyuncuyla ilgili tüm raporları inceledi.Beşiktaş, Masuaku'nun 1 yıllığına kiralanması için West Ham United ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun sağlık raporlarında herhangi bir problem olmaması sebebiyle 'tamam' dedi ve uzlaşmaya varıldı. 1-2 gün içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Masuaku ile resmi imzalar atılacak.Deneyimli isim için kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecek. Oyuncunun maaşı ise West Ham ile pay edilecek. Futbol hayatında 5 kez diz sakatlığı yaşayan ve son olarak iki sezon önce ameliyat geçiren Masuaku ile ilgili Beşiktaş'ın herhangi bir endişesi bulunmuyor.KARIYERINDE üç farklı takım forması giyen Masuaku, Valenciennes'de başladığı futbol hayatına Olympiakos'ta devam etti, 2016-17 sezonunda ise 7 milyon Euro bonservisle West Ham'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 24 kez sahaya çıkan tecrübeli sol bek 1 gol, 1 asistlik performans sergilerken 1282 dakika sahada kaldı.