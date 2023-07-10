Beşiktaş'tan, Onana'ya yeni teklif

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş gözünü Fransa'ya çevirdi.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan, Onana'ya yeni teklif
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10 Temmuz 2023 11:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ön libero için gündeme gelen isimlerin başında Lens forması giyen Jean Onana geliyor.

Fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcuya, siyah-beyazlılar talip olurken yapılan ilk kiralama teklifi geri çevrilmişti.

YENİ TEKLİFLE GİDİLİYOR

Fransız ekibi, Onana'yı bonservisiyle satmak isterken Beşiktaş, yeni bir teklifle kapıyı çalacak.

Beşiktaşlı kurmaylar, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmak istiyor. İki tarafın birkaç gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lens formasıyla 23 resmi maça çıkan Jean Onana bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.

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