Beşiktaş'tan Olivier Thill hamlesi!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar karosunu genç isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu isimlerden biri de 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Olivier Thill...



"GÖRÜŞMELERE HIZ VERİLDİ"

Beşiktaş yönetimi, 16 maçta 8 gol 7 asist yapan yıldız futbolcu için harekete geçti. Ukrayna'da futbol kariyerini noktalamak isteyen Lüksemburglu futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor, Beşiktaş da sezon sonu öncesi bu anlaşmayı yapmak için görüşmelere yeniden hız verdi.



Thill, 2023 Aralık ayına kadar sözleşmesi olan kulübü Vorskla Poltava'da toplam 32 maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 12 kez havalandıran Lüksemburglu oyuncu, 9 da asist yaparken; toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı.









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